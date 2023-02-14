شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية: لا مانع من التعديل لمد العمل بتيسيرات المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية،أن هناك مطالبات جاءت من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022.

أضاف وزير شئون المجالس النيابية أن التعديل المقترح من النائب هشام هلال هو إضافة شهرين في مشروع القانون حتى يتم السماح للمصريين بالخارج من الاستفادة بالقانون متابعا: ليس لدينا مشكلة في هذا التعديل طالما سيلبي مطالب المصريين بالخارج.

وأعلن شريف فاروق نائب رئيس البنك المركزى أن البنك المركزى لا يمانع في هذا التعديل طالما أن القانون يسمح بضخ عملة أجنبية من الخارج الي الداخل.

ورد وزير شئون المجالس النيابية، أن القانون الحالي وكذلك التعديل المقترح يسمحان بضخ عملة أجنبية من الخارج الي الداخل.

وطالب شريف فاروق بأن يراعي التعديل المقترح التوازن بين أمرين هو مكافأة المصريين بالخارج وكذلك مضاعفة الحصيلة الدولارية من الخارج .