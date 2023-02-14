شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة للنواب: 8.7 مليار جنيه عوائد الاستثمار فى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه منذ 2018 وحتى الآن، تم تطوير 4050 ملعب خماسي، وتطوير 12 مدينة شبابية ورياضية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الاستادات، تطوير 17 صالة مغطاة، و14 إنشاء وتطوير للأندية، ومراكز طب رياضى، حيث يتم تطوير 2 على أعلى مستوى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتى تم رفعها، منذ قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمواجهة وزير الشباب والرياضة بـ136 أداة رقابية، تتمثل فى 119 طلب إحاطة، و15 سؤالًا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، وعدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية، بالإضافة لبعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين وضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.

وأوضح الوزير، أنه تم تطوير 148 حمام سباحة فى أربعة سنوات من خارج الموازنة العامة، مشيرا إلى أن مصر على مدار 30 سنة تم تطوير 34 حمام سباحة، كم يتم إنشاء فروع جديدة، مثل فرع نادى الجزيرة، عليه إقبال كبير جدا وعضويته وصلت 65 ألف جنيه، ونظرا للكثافة الكبيرة، يتم إنشاء فرع ثاني.

ولفت إلى أنه تم عمل مظلة كبيرة للأندية الخاصةـ، مع عمل تحكم فى السعر، قائلا: "مش استحواذ ولكن تنافس، لاستيعاب طاقات المجتمع كلها، حيث إن خريطة مصر الترفيهية اختلفت، الناس بتروح الكافيه والمول، لذلك قولنا إن الأندية تذهب اتجاه العنصر الرياضى والجذب والأنشطة الأخرى وليس كرة القدم، نهتم بالاقتصاد الخدمي، وميزانياتنا محددة ونعلم على مضاعفة الأنشطةـ، والشراكات مع القطاع الخاص درسناها وعرضناها على القيادة السياسية، ونجحنا فى تنفيذ 984 مشروع فى 4 سنوات ونصف، بعائد اقتصادي للاستثمار 8 مليار و700 مليون جنيه، نظام قطاع خاص دخل معانا محوكم، وعملنا هيكل تنظيمي للاستثمار فى مراكز الشباب بوجود مساعد وزير لهذا الملف".

وتابع وزير الشباب والرياضة: "قطاع استثمارى جاذب، 2 مليار و800 مليون فى 4 سنوات مشاركة القطاع الخاص عمل، وتم إنشاء حمامات سباحة وقاعات ومحلات على السور، وهناك مراكز شباب يدخلها حاليا 900 ألف جنيه فى السنة، و50 و30 ألف جنيه فى الشهر، بعض مراكز الشباب وليس كلها، كما أن الاستثمار فى الأندية الرياضية حققت عوائد 5 مليار و900 مليون".

واستطرد: "المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساعدتنا فى تسريع دورة العمل، بتنفيذ 1039 مركز شباب فى المرحلة الأولى، من ضمنهم 266 مركز شباب جديد، انتهى منهم 166، و419 مركز شباب للتطوير، كما اتفقنا مع اتحاد البنوك كمشاركة مجتمعية بمبلغ 38 مليون جنيه، وإقامة 500 ماكينة صرف، وأفرع للبنوك، وهو ما غير شكل السور فى مراكز الشباب وكذلك الجزء المالي، وأيضا عدد ساعات اجتماعية للمركز وليس كله خصخصة".

واستطرد: "من 2108 إلى 2020، تنفيذ 1541 برنامج، بإجمالى 74 مليون مشاركة ومستفيدين، ومستهدف 250 برنامج بنسب مشاركة 8 مليون و400 ألف من الشباب".

وتحدث الوزير عن عملية الارتقاء بالمنافسة والإبداع، ومنها المشروع القومي للموهبة والناشئين، ومن خلاله الألعاب الشهيدة لم تعد شهيدة، وهناك 261 حضانة على مستوى مصر نعلم فيهم أبنائنا، مستهدفين المشروع القومي للأولمبياد 2028، وهناك لاعيبة موهوبين خرجوا من هذه المنظومة، ويتم رعايتهم، كل لاعب له مدير فنى ومؤهل نفسى وأخصائى قياس لو عنده مشكلة فى البيت احنا معاه، وراتب من 10 إلى 20 ألف جنيه، وهناك خطة للألعاب الرياضة وليس الكرة فقط".

وأوضح أن تم برنامج "كابيتانو مصر" برنامج مستقبلبى لاكتشاف الموهوبين، والمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، ومشروع تطوير منتخبات كرة القدم والنائشين.