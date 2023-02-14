شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب لـ"النواب" : لدينا قيادة سياسية "واعية" .. ومحمد صلاح ظاهرة فريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن مصر تقودها قيادة سياسية واعية وترغب في دفع قطاعي الشباب والرياضة، مشيراً إلي أن الجمهورية الجديدة لها أثر نفسي إيجابي علي جميع الفئات المجتمعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، و المنعقدة اليوم الثلاثاء، المخصصة لمواجه ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بـ 136 أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة.

وعن الملف الرياضي، أشار "صبحي"، إلى: "إننا أمام سنوات سابقة تولد عنها تراكمات فى هذا الملف، ونتعامل مع منحنى سن الشباب مصر نعمل من خلاله على تربية جيل على الانتماء للوطن ويساهم في إنجاز بطولات رياضية، غير أن البعض يتحدث عن دور الوزارة في إصلاح ملف كرة القدم، كما أن الحديث عن الكرة أمر يحتاج إلى آليات نعمل على تحقيقها، لاسيما وأن هذا الملف عانى لسنوات طويلة".

وأكد أن مصر وصلت لبطولة كأس العالم في تاريخها 3 مرات فقط، وعلى مراحل متباعدة، مشيراً إلي أن محمد صلاح ظاهرة فريدة منذ 1934، متسائلا: كم محترف وصل لما وصل له هذا اللاعب؟.

ونوه "صبحي" إلي أن مبدأه منذ تولية حقيبة الشباب والرياضة يقوم علي أهمية الدور النيابي، وأن دور عضو مجلس النواب موازي للوزير، وحرصت علي تخصيص يوم محددة لاستقبالهم وهذه الفلسفة ليست استرسال سياسي، قائلاً: "مفيش نائه جه في طلب شخصي، جميعها طلبات مجردة لدوائرهم، ومحل الالتقاء هو التعاون ولا جدل في من له ومن عليه، جميعنا في اتجاه واحد، حيث بناء دولتنا وخدمة مُتطلبات الشعب برويء وخطط علي الأرض واجبة التنفيذ، وطلب عضو المجلس في دائرته ، يمثلنا، فهو الموجود مباشرة أمام الشعب".

وأوضح "صبحي" إلي أنه في ضوء تقييمه للدورة البرلمانية السابقة، والتعاون مع المجلس النيابي، حرص علي تدارك أي اخطاء تسببت في "إحراج النواب" بسبب عدم كفاية الموازنة، حيث وضع طريقة أخرى بأن يكون العمل بنظام 5 سنوات مالية في خطة الإنشاء والتطوير، مما يجعل النائب ملتزم في كلمته تجاه دائرته ويستطيع أن يقول أن المبني الفلاني سينتهي في العام المالي المحدد، لافتاً إلي أنه تم وضع برنامج متكامل وجري إرساله إلي البرلمان بغرفتيه، وكذا التواصل مع النواب مباشرة مع التطبيق والتنفيذ ويتم قياس الأثر من خلال النواب.