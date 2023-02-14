شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة للنواب: حطيت مشهد عادل إمام قدامى قبل تطوير مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه منذ بدء العمل فى خطة الوزارة وضع نموذج الفنان عادل إمام بشأن مراكز الشباب امامه، قائلا: "قبل ما نشتغل فى مراكز الشباب وفقا لقانون الهيئات الشبابية اللى طورنا بيه مراكز الشباب وحلينا جزء من المشاكل حطينا نموذج عادل امام فى مراكز الشباب قدامى".

وتابع صبحي:" الشباب يمثلون قوة كبيرة من المجتمع المصرى، وخلال عام 2050 ستصل نسبة الشباب فى قارة أفريقيا إلى 800 مليون شاب، ومن ثم الوزارة تنتبه جيدا لضرورة وضع خطط وفقا لرؤية واستراتيجيات حول كيفية الاستثمار فى الشباب، وتم وضع خطة وفقا لرؤية ورسالة، تعتمد على تأهيل الشباب وتمكينهم فى المشاركة فى الحياة العامة، وتم ذلك من خلال وضع 5 محاور من خطة عمل الحكومة، و11 محورا أو موضوع من خطة التنمية المستدامة".

واستكمل الوزير، الخطة تتعلق بالصحة العامة والتعليم الجيد، وتعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة والشباب والثقافة والارتقاء بالرياضة، وتم وضع دراسات تربوية وشخصية، وتم الأخذ فى الاعتبار مؤسسات التنشئة الاجتماعية، المتمثلة في الأسرة والكنيسة والجامع والمدرسة والتعاون مع كافة الوزارات المختلفة، ومصر تعد من الدول الأكثر استضافة لعدد البطولات الدولية منذ عام 2019.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور، حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمواجهة وزير الشباب والرياضة بـ 136 أداة رقابية، تتمثل فى 119 طلب إحاطة، و15 سؤالًا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، وعدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية، بالإضافة لبعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين و ضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.

وأشار صبحى، إلى أن الوزارة منعت الدمج خلال الفترة الأخيرة لمراكز الشباب، وأصبح اى مركز شباب حتى لو فى شقة مادام مشهر لا مانع من تقديم النشاط الرياضى وفقا لطبيعة المكان، قائلا:" مش هشيل مركز شباب حتى لو صغير، خاصة أن القانون منع تصويت مراكز الشباب الصغيرة من التصويت ومن ثم مركز الشباب الكائن فى شقة مادام مُشهر يحق له تأدية النشاط الرياضى".

واستكمل الوزير: "عملنا اتحاد للى بيلعبوا طاوله فى الشارع، والدومينو برضو، وبنشجع اى نشاط رياضى مادام المكان مشهر ويعمل بشكل قانوني حتى لو فى شقة سكنية".