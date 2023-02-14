شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب بمنح عضوية مجانية للطلاب المتفوقين دراسيا بالأندية الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالعمل علي دفع الأندية الكبرى بمنح عضوية مجانية للطلاب المتفوقين دراسيا في مختلف المراحل التعليمية وصولاً إلي المرحلة الجامعية، وذلك لتشجيعهم ودفعهم لمزيد من التفوق الدراسي والحياتي مما ينعكس إيجابيا علي المجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، المخصصة لمواجه ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بـ 136 أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة.

ودعت "صالح" في كلمتها إلي عقد بروتوكول بين وزارة الشباب، ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي، من أجل رعاية ودعم المتفوقين علميا ورياضيا، لافتة إلي أن الطالب المتفوق طاقة يجب أن يتم العمل عليها حتي لا تبدد هباءاً، لاسيما ودور هذه الطاقات في رفع شأن البلاد.

وشددت البرلمانية علي أهمية أن يكون هناك رؤية متطورة تبلور محفزات لدعم المتفوقين علميا ودراسيا.

من جانبه شدد النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، علي أهمية التنسيق مع الوزارات المعنية لدعم المشروعات الصغيرة لاسيما تلك التي يقوم بها الشباب، من خلال إقامة معارض بالمراكز الشبابية.

ويواجه النواب وزير الشباب والرياضة بـ 119 طلب إحاطة و15 سؤالا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات.

كما تطرح تلك الأدوات، إشكالية عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعن عدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية وعن بعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين وضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية

ويفتح النواب خلال مواجهتهم البرلمانية، ملفات هامة مثل خطة الوزارة لعمل رحلات شبابية للمحميات الطبيعية وضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للشباب معايير اختيار مديري مديريات الشباب بالمحافظات، وغلق الجمعيات العمومية للأندية على أشخاص بعينهم دون الأخرين و خطة دعم المواهب الرياضية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب الوضع المالي لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية المملوكة لوزارة الشباب وخطة عمل مسابقات بمراكز الشباب والأندية ونتائج المشروع القومى لاكتشاف المواهب فى كرة القدم.