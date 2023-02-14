مالي ترفع تكلفة الحج بموسم 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الإدارة العامة "لدار الحج" في مالي، أن تكلفة الحج الإجمالية خلال موسم 2023 ارتفعت سواء للجهات العمومية أو الخاصة.

وأوضحت الإدارة في البيان الصادر عنها أن تكلفة الحج لهذا العام تقدر بـ4166425 فرنك إفريقي مقابل 3.9 مليون فرنك إفريقي سنة 2023 بالنسبة للجهات العمومية، وبـ4675000 فرنك إفريقي مقابل 4.2 مليون فرنك إفريقي سنة 2022 فيما يتعلق بالقطاع الخاص.

ولفت البيان إلى أن السعودية منحت مالي حصة قدرها 13323 حاج، موضحة إلغاء التدابير الاحترازية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث لم يعد اختبار "بي سي أر" مطلوبا، بجانب الغاء تحديد السن وذلك بخلاف التطعيمات الاعتيادية، التي ما تزال قائمة.

وناشد مدير عام "دار الحج"، المسلمين المسافرين لأداء فريضة الحج على سرعة القيام

بالإجراءات لتمكين تزويدهم بتدريب على الجودة حول مناسك الحج.

وأرجع مدير عام الحج بمالي سبب ارتفاع كلفة الحج إلى زيادة أسعار بعض الخدمات في منى وعرفات ومزلدفة، بالإضافة إلى ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الإيواء والإطعام وتكاليف النقل بنسبة تتراوح من 5 إلى 15 %.

يشار إلى أن عدد الحجاج الماليين المسموح لهم بأداء فريضة الحج بعام 2022 بلغ حوالي 6000 حاج فقط، مقابل 13000 حاج في السنوات السابقة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.