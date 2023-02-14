لقاء ثنائي بين السودان وغينيا بيساو لبحث سبل التعاون

ياسر رشاد - القاهرة - ألتقي حكومتى السودان وغينيا بيساو، لبحث تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية من أجل رفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما لخدمة مصالح شعبي البلدين.

وأصدرو الطرفان بيانًأ مشتركًا، علي هامش ختام زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو لجمهورية غينيا بيساو، تفاصيل التعاون بين البلدان.



وأعربو عن عزمهما القوي للتعاون والعمل سويا في المحافل الإقليمية والدولية والتنسيق في جميع الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

وفيما يلي نص البيان: -

البيان الختامي لزيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو الي جمهورية غينيا بيساو.

بدعوة كريمة من عمرو سيسيكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو ، قام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو بزيارة عمل رسمية إلى بيساو.

ويأتي ذلك على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزير الثروة الحيوانية الحافظ إبراهيم عبد النبي، ووزير النقل هشام علي أحمد، ووكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية برئاسة رئيس جمهورية غينيا بيساو عمرو سيسكو ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

أكدا خلالها على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما ، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

1- وعبر البلدان عن عزمهما القوي والعمل سويا في المحافل الاقليمية الدولية والتنسيق في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

2-أكد الطرفان على دعم العملية السياسية في السودان والاتفاق الاطارى الذي تم توقيعه في الخامس من ديسمبر ٢٠٢٢م.

3- كما اتفق البلدان على انشاء لجنة للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية لتنعقد سنويا في عاصمة كل من البلدين بالتناوب، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بقطاع النقل بين الوزارتين

في البلدين:-

1- ناقش الطرفان الفرص المتاحة للتعاون المشترك بينهما في المجالات التي طلبها جانب غينيا بيساو.

2- اتفق الطرفان على تكوين لجنة فنية برئاسة وزيري النقل في البلدين لدراسة إمكانية الدخول في شراكات تجارية.

بينهما في المشروعات التالية: -



أ- انشاء شركة للنقل البحري.

ب- انشاء وتشغيل منطقة لإصلاح السفن.

ج- انشاء شراكة في مجال النقل الجوي بين الخطوط الجوية السودانية وشركة الخطوط الجوية بغينيا بيساو.

د- تشغيل النقل النهري لنقل الركاب والبضائع في أنهر غينيا بيساو.

ه- إصلاح المجرى الملاحي بين الجزر على الساحل وصولا إلى أعلى البحار.

قدم وزير النقل السوداني الدعوة لنظيره لزيارة السودان والتوقيع على مذكرة تفاهم.

التعاون في مجال الثروة الحيوانية والزراعة: -

1- اجتمع الطرفان وزير الثروة الحيوانية السوداني ووزير الزراعة والثروة الحيوانية بغينيا بيساو.

واتفقا على الآتي:-

أ- التعاون في مجال الأسماك والصناعة السمكية.



ب- تبادل التكنولوجيا المتطورة في مجال صناعة الأسماك.

ج- تبادل البحوث في مجال الري الزراعي.

د- تبادل البيانات والمعلومات في مجال الزراعة والثروة الحيوانية.

2- قدم وزير الثروة الحيوانية السوداني الدعوة لنظيره لزيارة السودان للاطلاع على الخبرات السودانية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.