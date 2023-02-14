مجلس الوزراء السعودي يوافق على انضمام السعودية لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - وافق مجلس الوزراء السعودى فى اجتماعة اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على انضمام المملكة لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية، وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس الصينى وتحظى بانضمام أكثر من 100 دولة وتهدف إلى تحقيق تنمية عالمية فى 2030 أكثر صحة واخضرارا.

وأشار وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه عقب الجلسة، إلى أن مجلس الوزراء، تناول مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الأيام الماضية، ومنها الاتصالان الهاتفيان اللذان أجراهما صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بدولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، وصاحب السمو ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.



وتطرق المجلس، إلى أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع الماضى ، مشيداً في هذا الصدد بدعم ولي العهد للقطاع التقني والرقمي والذي عزز من مكانة المملكة كمركز محوري للتقنية والابتكار، وما شهده مؤتمر (ليب 23 ) من الإعلان عن استثمارات تجاوزت (تسعة مليارات دولار ) لدعم قطاع التقنية والتقنيات المستقبلية والشركات الناشئة.



وعدّ مجلس الوزراء، الإعلان عن إرسال رائدة ورائد فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من عام 2023، بأنه يعكس اهتمام الدولة ببناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة إلى الفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة في هذا القطاع وصناعاته عالمياً، والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في خدمة البشرية بعدد من المجالات ذات الأولوية.



واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه

كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



ووافق المجلس على التفاوض بشأن عدد من الاتفاقيات الأولى مع الجانب السنغالى فى مجال الطاقة، ومع تشاد فى المجال الثقافى، ومع المغرب فى مجال البيئة.

كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى عضوية منظمة اللجنة الدولية لمعايير تقارير الاحتياطات التعدينية (كرسكو).

ووافق أيضا على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.



وعلى تنظيم الأكاديمية المالية.

ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وتنظيم وكالة الأنباء السعودية.

ووافق المجلس على النظام الأساسي للمنظمة الدولية للإبل، وتفويض وزير الخارجية بالتباحث مع المنظمة في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة، والتوقيع عليه.



كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومركز دعم اتخاذ القرار، والهيئة العامة للترفيه، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.