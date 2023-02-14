بكين تدعم طهران في حماية حقوقها المشروعة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الصيني شي شين بينج، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم الجانب الإيراني فيما يتعلق بحماية حقوقها المشروعة، وتشجع التوصل إلى حل سريع ومناسب للقضية النووية الإيرانية.

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وأضاف شي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الزائر ستواصل الصين المشاركة البناءة في المفاوضات بشأن استئناف الاتفاق النووي الإيراني.

ووصل رئيسي، اليوم الثلاثاء، إلى بكين

في زيارة تستمر حتى 16 فبراير.

تأتي تصريحات الرئيس الصيني في وقت يغلف فيه التوتر العلاقات بين إيران والغرب بشأن البرنامج النووي لطهران وتزويدها روسيا بأسلحة وطائرات انتحارية مسيرة بعيدة المدى لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

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