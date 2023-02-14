سقوط ضحايا وجرحى في إطلاق نار داخل حرم جامعي

ياسر رشاد - القاهرة - سقط ثلاثة ضحايا على الأقل وخمسة جرحى برصاص مسلح أطلق النار داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة في غرب ديترويت في شمال الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

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وقالت شرطة جامعة ولاية ميشيغن في تغريدة: لدينا ثلاث وفيات مؤكّدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك خمس جرحى نقلوا إلى المستشفى.

وفتح المشتبه به النار بعيد الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء في مبنى جامعي قبل أن يسير نحو مبنى آخر حيث سُمع إطلاق نار، بحسب قائد شرطة الحرم الجامعي بالوكالة

كريس روزمان.

وأوضح أن عددًا من الجرحى في حال حرجة ونشرت الشرطة صور المشتبه به وهو رجل أسود قصير القامة يرتدي سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة.

وقال روزمان: لدينا حاليًا مئات الشرطيين وعناصر قوات حفظ الأمن تابعين للولاية ومحليين وفدراليين، في حرم الجامعة الذين يعملون في جهود منسّقة لضمان أمن الجامعة والتعرف على المشتبه به والقبض عليه.

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