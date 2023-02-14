جهود المملكة السعودية في التخفيف من آثار زلزال تركيا وسوريا

ياسر رشاد - القاهرة - ‏‎جدد مجلس الوزراء السعودى فى اجتماعة اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تضامنة مع الشعبين التركى والسورى فى كارثة الزلزال.

اطلع المجلس على مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالرئيس التركى، وما تضمنه من تقديم التعازي في ضحايا ‎الزلزال، والتأكيد على وقوف المملكة ومساندتها للأشقاء لتجاوز هذه الكارثة.‏

وتابع مجلس الوزراء من خلال تقارير لمركز الملك

سلمان للإغاثة تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال، وجهود المملكة في التخفيف من آثاره على الشعبين ‎الشقيقين التركى والسورى من خلال المشاركة بأعمال الإنقاذ وإرسال المساعدات الطبية والإيوائية والغذائية واللوجستية.

كما تابع المجلس أعمال الحملة الشعبية لصالح المتضررين من هذا الحدث المؤلم للجميع.