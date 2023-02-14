روسيا: إسقاط طائرة ومروحية أوكرانيتين ومقتل 270 جنديًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها أسقطت طائرة ميج-29 ومروحية مي-8 أوكرانيتين في أجواء دونيتسك، وقتلت نحو 230 جنديًا للعدو على عدة محاور خلال اليوم الماضي، وفقا لروسيا اليوم.

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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس لقطات مصورة تظهر فيها تنفيذ عملية

إنزال جوي على مواقع أوكرانية.

وقالت الوزارة - حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الوحدات الروسية شنت هجومًا على مواقع محصنة للقوات الأوكرانية بعد اكتشافها بواسطة مسيرة استطلاعية.

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