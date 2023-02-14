انت الان تتابع خبر الكشف عن الطرق التي تم اغلاقها في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365: "الى المواطنين الكرام في العاصمة بغداد وبهدف التخفيف عن كاهل الزائرين ومستخدمي الطرق للتنقل داخل العاصمة بجانبيها (الكرخ ، الرصافة) وحفاظاً على سلامة الجميع تود ان تنوه قيادة عمليات بغداد الى اهم الطرق التي تم غلقها تزامناً مع كثافة الزائرين:1-جسر الائمة.2-طريق شركة الزيوت بأتجاه ساحة عقبة بن نافع.3-طريق كورنيش الاعظمية بأتجاه ساحة الدلال بأتجاه جسر ١٤ رمضان.4-طريق جامع النداء بأتجاه منطقة الوزيرية.5-طريق جامع النداء بأتجاه ساحة عنتر.

6-طريق جامع النداء بأتجاه منطقة القاهرة.

7-من ساحة التحرير بأتجاه ساحة الخلاني (الذهاب فقط).

8-من ساحة الخلاني بأتجاه باب المعظم (الذهاب فقط).

9-من باب المعظم بأتجاه تقاطع الفنون الجميلة (الذهاب فقط).

10-من تقاطع الفنون الجميلة بأتجاه جسر الصرافية (الذهاب فقط).

11-من شارع فسلطين (مول النخيل) بأتجاه ساحة الموال وصولاً الى جامع النداء (الذهاب فقط).

وأضافت: "هنا تدعوا قيادة عمليات بغداد جميع المواطنين في العاصمة والوافدين اليها التعاون مع قواتنا الامنية لضمان انسيابية حركة سير العجلات والزائرين والحفاظ على سلامتهم".