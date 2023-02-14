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الكشف عن الطرق التي تم اغلاقها في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365: "الى المواطنين الكرام في العاصمة بغداد وبهدف التخفيف عن كاهل الزائرين ومستخدمي الطرق للتنقل داخل العاصمة بجانبيها (الكرخ ، الرصافة) وحفاظاً على سلامة الجميع تود ان تنوه قيادة عمليات بغداد الى اهم الطرق التي تم غلقها تزامناً مع كثافة الزائرين:

1-جسر الائمة.
2-طريق شركة الزيوت بأتجاه ساحة عقبة بن نافع.
3-طريق كورنيش الاعظمية بأتجاه ساحة الدلال بأتجاه جسر ١٤ رمضان.
4-طريق جامع النداء بأتجاه منطقة الوزيرية.
5-طريق جامع النداء بأتجاه ساحة عنتر.

6-طريق جامع النداء بأتجاه منطقة القاهرة.
7-من ساحة التحرير بأتجاه ساحة الخلاني (الذهاب فقط).
8-من ساحة الخلاني بأتجاه باب المعظم (الذهاب فقط).

9-من باب المعظم بأتجاه تقاطع الفنون الجميلة (الذهاب فقط).
10-من تقاطع الفنون الجميلة بأتجاه جسر الصرافية (الذهاب فقط).

11-من شارع فسلطين (مول النخيل) بأتجاه ساحة الموال وصولاً الى جامع النداء (الذهاب فقط).
وأضافت: "هنا تدعوا قيادة عمليات بغداد جميع المواطنين في العاصمة والوافدين اليها التعاون مع قواتنا الامنية لضمان انسيابية حركة سير العجلات والزائرين والحفاظ على سلامتهم".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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