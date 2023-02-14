شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية لوزير الشباب بالتوسع فى مراكز الشباب: مفرخة المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، المخصصة لمواجه ووزير الشباب والرياضة بـ 136 أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، التأكيد النيابى على أهمية مراكز الشباب كأحد أدوات الدولة للدفع بكوادر شبابية فى المنتخبات الرياضية.

وأشاد النائب هانى أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بجهود الوزير أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، معربا عن أمله أن تحذو كافة الوزراء حذو وزير الشباب، لاسيما والمواقف العديدة التى أظهرت كفاءته.

ولفت "أباظة" إلى تحمل وزارة الشباب وتكالى فرق الهوكى الشرقية الذى رفع لعلم مصر، لكنه شدد فى الوقت ذاته على أهمية إحلال وتجديد مراكز الشباب ومن بينها التى تتمركز فى مركز الزقازيق لحاجتها إلى كثير من التطوير.

من جانبه قال النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، أن مراكز الشباب احدى أدوات الدولة لوضع خطط تثقيفيه، بل وتعد روافد المنتخبات الوطنية فى كل الألعاب الرياضية.

وأشار "وهدان" إلى أن بورسعيد بها مراكز شباب لاتصلح أن يتم فيها اى فاعليات رياضيه وبها استثمارات لا يمكن السكوت عليها، وهناك منشأة موجودة على "الورق ".

فيما حمل النائب علاء سليمان، وزير الشباب والرياضة مسئولية تضامنية مع الحكومة فى انتشار المخدرات بين الشباب، متسائلا عن إجراءاته لجذب الشباب للمراكز الشبابية، لمنعهم من السقوط إلى الهاوية. ولفت "سليمان" إلى ما يشهده استاد أسيوط الأعراق بالمحافظة للغلق منذ 3 سنوات حتى أصبح يقطنه العقارب والثعابين.

ويواجه النواب وزير الشباب والرياضة بـ119 طلب إحاطة و15 سؤالا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات.

كما تطرح تلك الأدوات، إشكالية عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعن عدم استغلال مركز التكوين المهنى بالأميرية وعن بعض المخالفات الواقعة على النادى المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين وضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية

ويفتح النواب خلال مواجهتهم البرلمانية، ملفات هامة مثل خطة الوزارة لعمل رحلات شبابية للمحميات الطبيعية وضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للشباب معايير اختيار مديرى مديريات الشباب بالمحافظات، وغلق الجمعيات العمومية للأندية على أشخاص بعينهم دون الأخرين وخطة دعم المواهب الرياضية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب الوضع المالى لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية المملوكة لوزارة الشباب وخطة عمل مسابقات بمراكز الشباب والأندية ونتائج المشروع القومى لاكتشاف المواهب فى كرة القدم.