رئيس الوفد يجتمع بنواب الحزب بمجلسى النواب والشيوخ.. واتفاق على تطوير الجريدة

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الوفد أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد اتفق مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ على تقديم دعم مالى شهرى للحزب كمبلغ رمزى كل شهر وبادر الدكتور ياسر الهضيبى السكرتير العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والدكتور أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس النواب بتقديم مبلغ التبرع شهريًا، وأبدت النائبات الثلاث ممن عليهن بعض المديونيات رغبتهن فى التسوية بشكل كبير.

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد أن الحزب رغم الأزمة المالية الحالية المتمثلة فى عجز مابين ما تدره إعلانات الجريدة ونفقاتها ورواتب الصحفيين، فإنه ملتزم بعدم الاقتراب من ودائع الحزب ويعتبرها أمانة سوف يسلمها كما هى أو تزيد وطالب رئيس الوفد نواب الحزب بالوقوف إلى جانب الوفد، وهو ما لاقى ترحيبًا من الجميع والمساهمة حسب قدرته واعتبار ذلك التزاما منهم تجاه بيتهم.

وأكد رئيس الوفد، أنه سيولى اهتماما بأنشطة نواب الحزب وتعيينهم طبقًا للائحة فى اللجان العامة بالمحافظات ونشر أنشطتهم بشكل موسع فى جريدة الوفد.

وأوضح رئيس الوفد أن من يرغب من النواب فى التبرع للحزب يتواصل معه شخصيًا.

وأضاف الدكتور عبد السند يمامة أن الأزمة الحالية مؤقتة، وأنه تم الاتفاق على تطوير بوابة الوفد الالكترونية بالكامل ومتوقع لها أن تدر دخلًا كبيرًا بعد التطوير.

وأكد رئيس الوفد أن الحزب لديه مديونية على شركة ميديا لاين تقدر بـ20 مليون حاليا وأنه سيجد الوسيلة لدفع مبلغ مليون جنيه رسوم تنفيذ الحكم والحصول على المبلغ.

وطالب بعض النواب بفك الوديعة بقرار من المكتب التنفيذى لأخذ مبلغ المليون جنيه واستعادة المديونية لدى الشركة.

وحضر الاجتماع كلًا من الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والنائب محمد عبد العليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، والدكتور أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، والنواب عبد العزيز النحاس، محمد مدينة، إيهاب عبد العظيم، طارق تهامى، تامر عبد القادر، سحر القاضى، سهام بشاى، فتحية السنوسى، ليلى أبو إسماعيل، مها شعبان، مى محمود إبراهيم، نشوى رائف، هويدا محمد غالى، كما حضر اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب.