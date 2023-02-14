شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بزيادة الدعم المقدم لمراكز الشباب بالمحافظات.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك 6 ملاعب خماسية بدأ العمل فيهم منذ 8 سنوات ولم يتم الانتهاء منهم حتى الآن، كما أن هناك مراكز شباب فى طهطا وطما تحتاج إلى تطوير، ولم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية فى التنفيذ ما أن هناك 7 أندية صدر لهم قرارات إزالة فى طهطا ولم يتم العمل فيها.

أضاف سالم، أن هناك 21 مركز شباب بدون أسوار كما أن هناك 18 مركزًا تحتاج مبانى اجتماعية، و 103 مراكز شباب تحتاج للتطوير.

وطالب عماد الدرجلى عضو مجلس النواب بتنفيذ مراكز الشباب التى دخلت فى الخطة خلال العام المالى الحالى، كما أن هناك مراكز شباب لها مقرات ولا يوجد أرض خاصة بها كما نطالب برفع كفاءة وترميم كامل لمركز شباب البدرشين.

وقال رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، إن نادى مالاوى الرياضى له فرقتين، الأولى تلعب كرة قدم فى الممتاز ب، والأخرى تلعب فى بطولة كرة اليد ولا يوجد دعم لهذه الأندية حتى يستكمل نادى مالاوى مشواره فى بطولة الدورى الممتاز، كما طالب بضرورة إعادة تطوير عدد من الأسوار الآيلة للسقوط فى مالاوى.

وأضاف أن هناك انتشار لظاهرة تعاطى المخدرات ومن ثم نحتاج لدور وزارة الشباب لمواجهة هذه الظاهرة.

بدوره أكد عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، أن "العدل غائب والميزان مختل فى دعم أندية الشباب، فمثلا نادى المحلة الذى قدم العديد من الميداليات لمصر ومنهم عدد كبير من الميداليات الدولية يحصل على نفس الدعم الذى يحصل عليه ناد آخر لم يحصد أية ميداليات، وأحيانا تكون المساواة فى الظلم ظلم وليست عدل".

وقالت سحر صدقى عضو مجلس النواب، :"ينبغى حل مشكلة مراكز الشباب بمركز ومدينة أبو تشت، حيث طالبنا بإحلال وتجديد الملعب وإحلال وتجديد غرفة الملابس، كما أن فريق الكرة بالمركز لا يحصل على الدعم المالى اللازم له حتى يتمكن من ممارسة اللعبة"، كما طالبت بسرعة إنشاء مركز شباب جديد حيث إن مراكز الشباب هى المتنفس الوحيد لشباب مصر.

وقال أحمد البرلسى عضو مجلس النواب، إن الحكومة تربط بين ممارسة الرياضة ووجود مستثمر، إلا أن الدستور ينص على أن الرياضة حق، وحقيقة الأمر أن الشباب المصرى بين نارين فإما يذهب لأماكن مؤهلة لممارسة الرياضة، وهنا يحتاج لعشرات الآلاف أو أنه يذهب لمراكز شباب غير مؤهلة لأنه لا يمتلك الأموال الطائلة.

وتابع: "هذا لا يعني إننا ضد الاستثمار ولكن من حق الشباب ممارسة الرياضة في المراكز والأندية الشبابية التي توفرها الدولة،وتحدث البرلسى، بشأن مركز شباب المحلة الكبرى والذي يعد الوحيد بالمحلة، وقبل عام طالبنا بتطويره وأصدرت الوزارة توصية بتطويره، لكن لم يحدث شيء على الأرض، أيضًا نادي 23 يوليو الذي يحتاج لدعم مالي وتطوير لائق بما حققه من نجاحات قبل 8 أشهر، حيث حصد 900 ميدالية دولية، وقدم لمنتخبات مصر14 لاعبًا، إلا أنه يتم التعامل معه ودعمه كأصغر مركز شباب في مصر".

وقدمت مروة هاشم عضو مجلس النواب، الشكر لوزير الشباب والرياضة لدعمه لنادى الشرقية للهوكى كما طالبت الوزير أن يذهب إلى قرى محافظة الشرقية لافتتاح عدد من مراكز الشباب بعد الانتهاء من تطويرها.

سليمان العطيوى عضو مجلس النواب، قال إن هناك بعض المبانى تم إزالتها ولم يتم إعادة بنائها حتى الآن، كما طالب بتطوير الملاعب الخماسية فى نويبع وغيرها من القرى المجاورة وإنشاء ملعب خماسى فى وادى فيران.

وقالت سهير القاضى عضو مجلس النواب، إن مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية غير موجود على خريطة وزارة الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن وزير الرياضة حينما توجه بزيارة محافظة الشرقية لم يزور مركز شباب أولاد صقر.

وطالبت النائبة باستكمال سور ملعب شباب أولاد صقر حتى لا يتحول لمكان تجمع قمامة.