شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة للنائب محمد عبد العزيز بشأن ضعف خدمات مستشفى بهتيم للتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن عدم التطوير وضعف الخدمات، وعدم توفر المستلزمات الطبية وأجهزة الأشعة والتحاليل بمستشفى بهتيم للتأمين الصحى – شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وذلك فى إطار استمرار الدور الرقابى.

وذكر "عبد العزيز" في نص طلب الإحاطة المقدم منه، "يعاني المواطنين المترددين على مستشفى بهتيم للتأمين الصحي بشبرا الخيمة – محافظة القليوبية من نقص الخدمات بالمستشفى.. حيث يقف المواطنون في طابور منذ الساعة الخامسة فجرا لحجز دور للكشف ويبدأ دخول 50 حالة فقط لا أكثر يوميا حوالي الساعة 10 صباحا، مما يعرض الكثير من المواطنين لعدم الكشف.. نتيجة أن العدد المنتظر للكشف أكثر من الذين سبقوا في الدور للكشف.. كما أن المستشفى لا تقوم بأي احتياجات للمريض من عمل أنواع الأشعة أو التحاليل مما يعرض المريض للذهاب لمستشفى النيل للتأمين الصحي أو غيرها".

وأضاف أن أغلب المتعاملين مع مستشفى بهتيم للتأمين الصحي من أرباب المعاشات أصحاب سن كبير، ولا يقدرون على التنقل بين المستشفيات لعمل الأشعة والتحليل، ولذلك فإن المستشفى بحاحة إلى تطوير شامل، وكذلك بحاجة لأجهاز أشعة وتحاليل لضمان تقديم خدمة طبية لائقة، لذا فإننا بحاجة لمناقشة تلك الإشكالية وحسمها في أقرب وقت.