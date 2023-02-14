انت الان تتابع خبر ارقام صادمة.. الأمم المتحدة تكشف عدد الأطفال المتأثرين بزلزال سوريا وتركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا جراء الزلزال والهزة الارتدادية الكبيرة التي أعقبته الأسبوع الماضي، معربة عن مخاوف من أن يكون "الآلاف" غيرهم قد لقوا حتفهم".

وبين المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر للصحافيين في جنيف: "في تركيا، كان مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشر التي ضربها الزلزالان 4.6 مليون طفل، وفي سوريا، تأثر 2.5 مليون طفل".



وفجر 6 شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.