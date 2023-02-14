انت الان تتابع خبر شحنات المساعدات الانسانية تواصل انطلاقها من العراق نحو سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اُرسلت ويواصل العراق ارسال المعونات الاغاثية الى سوريا، مباشرة بعد حصول الزلزال فعل الممر الجوي الذي شهد ارسال اكثر من شحنة مساعدات .

بواقع عشرة اطنان من المواد الاغاثية والمستلزمات الضرورية حملت هذه الطائرات التي ستنطلق من احدى القواعد الجوية في بغداد لتتجه الى سوريا لاغاثة السوريين الذين تضرروا بفعل الزلزال المدمر الاخير الذي طال الكثير من المدن السورية.



هنا حطت طائرة الشحن الجوي في مطار حلب الدولي لافراغ حمولتها .

شحنة المساعدات التي وصلت الى مطار حلب الدولي سوف لن تكون الاخيرة كما تؤكد الجهات الحكومية العراقية إذ ان هناك شحنات اخرى من المساعدات الانسانية ستقدم الى الشعب السوري في محاولة لتخفيف المعاناة والاذى الذي اصابهم على خلفية الزلزال المدمر .