شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس السيسي يشدد على دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس "قيس سعيد"، فضلًا عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في دبي مع نجلاء بودن، رئيسة وزراء الجمهورية التونسية.

وأكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين.

كما تم التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.