نواب يطالبون وزير الشباب والرياضة بإنشاء "حمامات سباحة" فى الصعيد

القاهرة - سامية سيد - طالب نواب بإنشاء حمامات سباحة فى مراكز الشباب الكائنة بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور، حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمواجهة وزير الشباب والرياضة بـ 136 أداة رقابية، تتمثل فى 119 طلب إحاطة، و15 سؤالًا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، وعدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعدم استغلال مركز التكوين المهنى بالأميرية، بالإضافة لبعض المخالفات الواقعة على النادى المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين وضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.

ودعا النائب محمود نجيب مشعل إنهاء مشكلات ملعب تل الكاشف وكفر الشناوى وبناء سور لمركز شباب فارسكور وبناء صالات الألعاب".

وأضاف:" فريق فارسكور يجب أن يلعب فى الدورى الدرجة الثانية" مطالبا وزير الشباب والرياضة بحل هذه الأزمة".

بدوره قال النائب أحمد عبد السلام قورة:" نشكر الوزير على النشاط المملوس والشباب ثروة ويجب توفير الملاعب الرياضية حتى نستفيد من طاقات الشباب بدلا من هدمها".

وأضاف:"فى الصعيد عدة أندية ومركز شباب تحتاج لحل مشكلات" مضيفا:" مركز شباب دار السلام يحتاج إلى إنشاء حمام سباحة، كما أن مركز شباب العبور ومركز شباب حورس تحتاج إلى حمام سباحة، وأيضا مركز شباب أولاد يحى يحتاج إلى تطوير وإنشاء حمام سباحة".

بدوره وجه النائب أحمد نشأت، الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالشباب، مشيرا إلى أن مركز شباب أبو قرقاص يحتاج إلى تطوير على وجه السرعة".

ودعا أنه حال إحلال وتجديد مراكز الشباب يتم تأهيله بشكل كامل حتى لا يتم العودة له مرة ثانية" مشيرا إلى أن الشباب يستغيث من أجل التدخل العاجل ".