شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يواصلون مواجهة وزير الشباب.. ودعوات لإنشاء اتحاد للعبة التحطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواجهة وزير الشباب والرياضية بالأدوات الرقابية والتى تصل لنحو 136 أداة رقابية.

ودعا النائب أحمد الطيبى، أن تقوم وزارة الشباب والرياضية بإنشاء اتحاد للعبة التحطيب التى تعد من تراث مصر، مشيرا إلى أن لعبة التحطيب أصبحت تمارس فى أوروبا ولذلك يجب على مصر أن تؤسس اتحاد لهذه اللعبة حتى يكون لمصر الأسبقية فى هذا الشأن" موضحا أن التحطيب هو مصطلح يشير إلى فنون القتال التقليدية بالعصى المستمدة من الأصول المصرية القديمة.

وأشار إلى أن مراكز شباب المعادى وطرة تحتاج إلى تطوير، مضيفا:" نادى المعادى المنشأ من 100 عام يحتاج إلى دعم ومساندته

بدوره قال النائب رضا غازى:"علينا أن نتق على أهمية أن شباب لأنهم هم ثروة مصر".

وأشار إلى أن آمال الشباب ضاعت فى طلخا ونبروه، مضيفا: "عرضنا على الوزير مشكلة مراكز الشباب المدمجة ولكنها لم تحل ولذلك ضاعت الأحلام، كما نريد فتح العضوية بطلخا وحل مشكلة فريق قدم نبروه وحل الكثير من المشكلات لكن الأحلام ضاعت بسبب ضعف الدعم المادي".