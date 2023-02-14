نواب يشيدون بنتائج الألعاب الفردية: رفعت راية مصر فى المحافل الدولية

القاهرة - سامية سيد - أشاد نواب بالنتائج التى تحققت خلال الفترة الماضية بالألعاب الرياضية الفردية، مؤكدين أنها رفعت راية مصر فى المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور، حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمواجهة وزير الشباب والرياضة بـ 136 أداة رقابية، تتمثل فى 119 طلب إحاطة، و15 سؤالًا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، وعدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعدم استغلال مركز التكوين المهنى بالأميرية، بالإضافة لبعض المخالفات الواقعة على النادى المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين وضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.

وقال النائب أحمد إسماعيل: "يوجد تطور فى مراكز الشباب" مطالبا بزيادة دعم مراكز الشباب" مضيفا:" النتائج العملاقة فى الألعاب الفردية حققت انجازات لمصر ورفعت الراية المصرية لفوق فى المحافل الدولية والبطولات العالمية".

ودعا إلى سرعة إنهاء كل من مشكلات مركز شباب فى قرية ة زينة الشيخ بالعياط والدواشنة وقرية النصيرة، كما دعا إلى بناء سور مركز شباب الرحمانية" مضيفا: "مراكز الشباب تحتاج إلى عناية كاملة من وزارة الشباب".

وأكد أن وزارة الشباب لا تقل أهمية عن وزارة التربية والتعليم".

بدوره قال النائب بلال النحال:" وزير الشباب والرياضة هو الوزير الإنسان قبل أن يجلس فى أى مكان" مطالبا بسرعة حل مشكلات مركز شباب الرحمانية، كما دعا إلى سرعة حل مشكلات النجيلة فى المراكز الشباب".

بدوره قال النائب عمرو القطامى:" مركز شباب فى حى السادس من أكتوبر من 3 سنوات تم إزالته ولم يتم بناء مقر جديد رغم أن فيه 11 ألف عضو" مضيفا: "مراكز شباب بـ 6 أكتوبر فى 7 مراكز شباب تم تطويرها بتكلفة بـ400 ألف جنيه ولكنها لم تعمل منذ 4 سنوات" معتبرا ذلك بالكارثة التى تضر الأهالى " مضيفا: "نريد حلول جذرية لأن الوضع كارثى ويجب محاسبة المسئولين فى الجيزة على ما حدث فى مراكز الشباب لأنه المواطن لم يستفيد بما حدث من تطوير بمراكز الشباب".