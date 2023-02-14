شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستقبل "وفدين" من شباب الدبلوماسيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس النواب خلال الجلسات العامة للمجلس هذا الأسبوع "وفدين "من الملحقين الدبلوماسيين الدارسين بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية، حيث نظم مجلس النواب جولة لهم في أروقة المجلس شملت زيارة المتحف ومكتبة المجلس، كما استمع شباب الدبلوماسيين لشرح مُفصل حول طبيعة عمل مجلس النواب وتاريخ الحياة البرلمانية المصرية العريقة والتي تعود لأكثر من 150 عاماً.

وحضر شباب الدبلوماسيين جانباً من الجلسات العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على مهام مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي وآلية المناقشات والجلسات العامة في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية.

ورحب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بوفد الملحقين الدبلوماسيين قائلا:" يحضر معنا الآن فى شرفات المجلس مجموعة ملحقين دبلوماسين دراسين بالمعهد الدبلوماسي، نرحب بهم، ونتمني لهم التوفيق".