شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات برلمانية لوزير الرياضة لتأخر تطوير بعض مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد الحديدى، عضو مجلس النواب، إن وزارة الشباب والرياضة تقوم بجهود كبيرة فى القطاع، متابعا:" نطمع أن يكون هناك مزيد من الجهود في القطاع لجذب الشباب، خاصة وأن الغالبية العظمى من الشعب المصرى من الشباب، وعليه يجب توفير الاعتمادات المالية للانتهاء من أعمال تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية".

وفى ذات الصدد، طالبت النائبة أمانى الشعولى، التنسيق بين وزارتى الشباب والرياضة والتنمية المحلية بشأن إنشاء ملاعب خماسية على مستوى القرى والنجوع، وذلك لاحتواء الشباب بصورة كبيرة خاصة وأن كرة القدم هى الرياضة الشعبية على مستوى الجمهورية.

وفى ذات الصدد، قال النائب شريف الوردانى، إن هناك عددًا من مراكز الشباب لم يتم الانتهاء من الأعمال على الرغم من بدء الأعمال منذ أكثر من 5 سنوات فى بعضها، مطالبا توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من الأعمال منها على سبيل المثال مركز شباب مدينة النهضة مركز سلام ثان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور، حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمواجهة وزير الشباب والرياضة بـ 136 أداة رقابية، تتمثل فى 119 طلب إحاطة، و15 سؤالًا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، وعدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية، بالإضافة لبعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين و ضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.

وقال النائب عبد النعيم حامد، إن حلوان بها العديد من قطع الأراضى المخصصة لإنشاء مراكز شباب ولكن حتى الآن لم يتم توفير الاعتمادات المالية اللازم لبدء الأعمال.

وانتقد النائب إيهاب عبد العظيم، تردى حالة استاد المنيا الرياضى، مطالبا توفير الاعتمادات المالية اللازمة للنهوض بجودة الاستاد والانتهاء من الملاعب الخماسية الجارى العمل فيها منذ 10 سنوات على سبيل المثال.

وأشاد النائب أحمد حتة، بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا القطاع ، مشددا على ضرورة زيادة الاستثمار الرياضى خلال الفترة المقبلة، خاصة وان هناك دول بالكامل تعتمد على الاستثمار الرياضي في دعم الاقتصاد القومى.