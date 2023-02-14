شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بتطوير المراكز الرياضية: الملاعب تحمى الشباب من التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب نواب، وزير الشباب والرياضة سرعة العمل على تطوير جميع مراكز الشباب بالمحافظات وخاصة فى القرى والنجوع، مؤكدين أن الملاعب الرياضية تحمي الشباب من التطرف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور، حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمواجهة وزير الشباب والرياضة بـ 136 أداة رقابية، تتمثل فى 119 طلب إحاطة، و15 سؤالًا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، وعدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية، بالإضافة لبعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين و ضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.

وقال النائب حسن المير أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب:" تحمل المسئولية من طبائع الرجال والوزير متواجد فى كل المحافظات، لكن يوجد قري فى المنصورة لا يوجد بها أي مراكز شباب".

ودعا إلي تشكيل لجنة من الشباب والرياضية لفحص القرى التي تحتاج إلي منشآت رياضية أو ملاعب رياضية، مشيرا إلي أن الملاعب تحمي الشباب من الأفكار المتطرفة، مضيفا :"لدينا 20 قرية فى الدائرة لا توجد بها قري".

بدوره أشاد النائب علاء قريطم، بما يقوم به وزير الشباب والرياضة وتحركاته، داعيا إلي تطوير المراكز الشباب الكائنة بحوش عيسي فى البحيرة.

وأشار إلي أنه تقدم ب5 طلبات لإنهاء المشكلات الخاصة بهيئات الرياضية في البحيرة سواء ملاعب أو أندية، مطالبا الوزير توجيه نظرة إلي مراكز الشباب بحوش عيسي.

بدورها قالت النائبة أيه فوزه :" نكن كل الاحترام والتقدير لما تقوم بها وزارة الشباب والرياضية" مشيرة إلي أن هناك مركز شباب بالدقهلية لا تستطيع الإنفاق على فرق الكرة، داعية إلى مراعاة الشروط الأساسية لملاعب الكرة فى أجا.

وقال النائب كمال فؤاد: "أنا من كفر شكر، والكل يعلم أن هناك طفرة حدثت فى الاتحاد الرياضي، ويجب حل مشكلات ملاعب كرة القدم وخاصة أنها تواجه بعض الأزمات المالية".