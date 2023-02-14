شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون لوزير الرياضة: يوجد عائلات تسيطر على مجالس إدارة مراكز شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن وزارة الشباب والرياضة تقوم بجهد كبير وهذا برؤية الجميع على أرض الواقع، متسائلا:" لماذا يهرب بعض الشباب من المراكز للمقاهى وتفضيلها على مراكز الشباب؟.. هل هذا يعود لعدم توافر الإمكانيات، فى حين أن بعض المراكز تكون مؤهلة، ومن ثم على الوزارة أن تقوم بالوقوف على الأسباب الحقيقة جراء هذه الظاهرة الغريبة التى تجعل البعض يفضل المقاهى على مراكز الشباب، إضافة لضرورة الوقوف على حقيقة وجود بعض العائلات فى مجالس إدارة بعض مراكز الشباب، وكذلك تفعيل القانون بشأن منح إعفاءات فى الكهرباء والمياه والغاز لمراكز الشباب وفقا لما هو فى القانون.

وانتقد النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، تجاهل الوزارة لمراكز شباب البدرشين ، قائلا:" هناك إهمال كبير فى بعض مراكز الشباب والملاعب غير مؤهلة للعب نهائيا، ومن ثم يجب أن تكون هناك رؤية بجدول زمنى لتطوير مراكز الشباب لتحسين مستوى الخدمة المقدمة وجذب الشباب للقطاع".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور، حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمواجهة وزير الشباب والرياضة بـ 136 أداة رقابية، تتمثل فى 119 طلب إحاطة، و15 سؤالًا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، وعدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية، بالإضافة لبعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين و ضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.

وهذا ما أكده النائب نادر عبدة، قائلا:" من أبرز الملفات الإعفاءات المنصوص عليها فى القانون، وتأهيل مراكز الشباب فى البدرشين، وإلقاء نظرة على الانتخابات لمنح الفرصة كاملة للجميع خاصة وأن هناك عائلات بالكامل فى بعض مراكز الشباب".

وطالب النائب بهاء الدين أبو الحمد، إنشاء استاد فى محافظة الأقصر، قائلا:" المحافظة الوحيدة التى لا يوجد بها استاد على الإطلاق، على الرغم من أهمية المحافظة وان وجود استاد رياضى بها سيكون إضافة قوية للمحافظة ولدعم القطاع السياحي بشكل عام خاصة فى حال وجود أحداث رياضية عالمية قد تشارك فيها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، منتقدا عدم توافر الاعتمادات المالية لمراكز الشباب بالمحافظة وانعكاس ذلك على ممارسة النشاط الرياضى، مطالبا توفير الدعم اللازم لمراكز الشباب أسوة بمحافظات وجه بحرى.