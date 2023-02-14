شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى لوزير الرياضة: يوجد مراكز شباب غارقة بالمياه ومتهالكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد مصطفى كمال، إن نادى ملوى الرياضى بمحافظة المنيا، يعانى من عدم توافر الاعتمادات المالية، مما نتج عن ذلك الأمر تسريح اللاعبين، إضافة إلى تجميع مقابل الانتقالات من وإلى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن الوزارة من المفترض أنها خصصت مبالغ لكل نائب فى الدوائر المختلفة لمراكز الشباب والقطاع الرياضى، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم صرف هذه الاعتمادات لمراكز الشباب بمركز ملوى بمحافظة المنيا، لافتا إلى أن هناك عدد من مراكز الشباب المتهالكة بالمركز وفى حاجة لإعادة نظر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور، حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمواجهة وزير الشباب والرياضة بـ 136 أداة رقابية، تتمثل فى 119 طلب إحاطة، و15 سؤالًا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، وعدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية، بالإضافة لبعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين و ضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.

وتساءل النائب علي بدر، عن خطة وزارة الشباب والرياضة لاحتواء الشباب المصرى قائلا:" الحقيقة أن هناك عدد من الملفات لدى الوزارة أبرزها الاهتمام بالشباب المصرى، خاصة وأن هناك 70% من الشعب المصرى شباب.. هل احتوينا هؤلاء الشباب؟.. نمتلك 5300 مركز شباب على مستوى الجمهورية، هل تم استغلالهم بالشكل الأمثل؟.. هناك مراكز شباب مليئة بالمياه، مما يعنى استحالة اللعب عليها، لافتا إلى وجود قرية بها 30 ألف نسمة لا يوجد بها مركز شباب، متابعا:" هل نحن المعنيين بتوفير الأراضي لإنشاء مراكز شباب، ولابد من وضع خطة لاحتواء الشباب، إضافة إلى تطوير 5300 مركز الشباب، ليكون قوة دافعة للدولة المصرية، وعايزين نشوف الوزارة فى النجوع والقرى".

وأشاد النائب يونس عبد الرازق، بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الرياضي مؤخرا، قائلا: "فى الحقيقة نطمع فى المزيد من التطوير خاصة وأن مراكز الشباب والأندية فى الأقاليم لا يوجد لها دعم ومن ثم لابد من توفير الدعم اللازم لها لمواكبة التطور والاهتمام بأندية الأقاليم، لافتا إلى أن عدد من مراكز الشباب التى بدأ العمل فيها منذ 5 سنوات لم يتم الانتهاء من الأعمال حتى الآن، وأن نادى كفر الشيخ فى حاجة لنظرة، لافتا إلى وجود عجز 250 موظف فى إدارة الحامول، وهناك بعد المراكز بها 4 موظفين فقط، وكذلك الإدارات، وهناك إدارات ومركز شباب لا يوجد بها موظفين.

وطالب النائب على العساس، أن يؤول ستاد دمياط للشباب والرياضة مرة أخرى ليدخل الخدمة، ويكون إضافة قوية للقطاع والأنشطة الرياضية مرة أخرى، إضافة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبدء الأعمال فى مراكز الشباب التى تم تخصيص قطع أراضى لها، ولم يتم بدء الأعمال نتيجة عدم توافر الاعتمادات المالية.