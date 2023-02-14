تضرر نحو 20 مليون شخص من كارثة الزلزال بتركيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن نحو 20 مليون شخص تضرروا من كارثة الزلزال، مؤكدًا استمرار عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات.

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جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها أردوغان إلى القمة العالمية للحكومات المنعقدة في الإمارات اليوم الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أردوغان أن الزلزال خلف أكثر من 81 ألف مصاب حتى الآن، غادر جزء كبير منهم المستشفيات بعد تلقي العلاج.

وذكر أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أكثر من 8000 شخص أحياء من تحت الأنقاض.

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