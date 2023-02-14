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شروط القبول في وظائف الخطوط الجوية السعودية لعام 1444

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ياسر رشاد - القاهرة - الخطوط الجوية العربية ، تصدرت محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التسجيل للوظائف الشاغرة (رجال / نساء) في معرض التوظيف المقام في جامعة عفت (يوم المهنة السنوي الثاني والعشرون) لعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

 

 

شروط القبول في وظائف الخطوط الجوية السعودية:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

– لغة إنجليزية.

 

ما هي التخصصات المطلوبة للتقديم في الخطوط الجوية

السعودية:

– إدارة الأعمال.

– الموارد البشرية.

– الإدارة العامة.

– الاتصال والإعلام.

– القانون.

– المالية.

– المحاسبة.

– الاستثمار.

– الاقتصاد.

الدعوة عامة وتشمل:

– معرض توظيف.

– ورش عمل.

– متحدثين.

– مقابلات شخصية.

 

تعرف على موعد إقامة المعرض:

 

– يومي الأربعاء 2023/02/15م والخميس 2023/02/16م.

 

مكان إقامة المعرض:

 

– جامعة عفت – محافظة جدة.

 

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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