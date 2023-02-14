السعودية تُواصل دعم ضحايا زلزال سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - بينما تدور عقارب الساعة، لا تتوقف المآسي الإنسانية عن الظهور في سوريا الذي طالها الزلزال المُدمّر، وأودى بحياة الآلاف من الأشخاص، وفي هذا الإطار، هبطت طائرة سعودية تحمل مساعدات إغاثية لمنكوبي الزلزال المُميت، في مطار حلب الدولي.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تحمل الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة، على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طنًا و322 كيلوغرامًا.

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ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة مُتضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة.

وقال مسؤول في وزارة النقل السورية لوكالة فرانس برس: "هذه أول طائرة آتية من السعودية تهبط على الأراضي السورية مُنذ أكثر من 10 سنوات".

وأضاف: "آخر رحلة كانت في فبراير 2012، وتوقفت

بعد ذلك الرحلات الآتية من السعودية حتى تاريخ اليوم".

من جهته، كشف مسؤول الجاهزية في وزارة النقل، سليمان خليل، لوكالة فرانس برس: "تمت جدولة هبوط طائرتين سعوديتين يوم غد (الأربعاء) وبعد غد (الخميس)".

وأوضح أنها ستكون من ضمن "جسر جوي مُتواصل".

ونشرت "سانا" صورًا تظهر فريقًا من الهلال الأحمر السوري في استقبال مسؤولين من الهلال الأحمر السعودي كانوا على متن الطائرة.

وبعد أسبوع على الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7,8 درجات وضرب تركيا وسوريا، تجاوزت حصيلة الضحايا 35 ألف شخص في البلدين، وفق أحدث حصيلة غير نهائية، وحذّرت الأمم المتحدة من أنها قد "تتضاعف".