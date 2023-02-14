الكرملين يصف أداء فرق الإنقاذ الروسية بالبطولي

ياسر رشاد - القاهرة -

انتهى رجال الإنقاذ الروس من عمليات البحث والإنقاذ في سوريا وتركيا، وتم اتخاذ قرار بسحب فرق الطوارئ الروسية من مناطق الزلزال، وفي هذا السياق، أشاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، بأداء الفرق الروسية، في الدولتين، واصفًا أداءها بـ "البطولي".

وأضاف بيسكوف خلال مقالبة صحفية، اليوم الثلاثاء، "إن رجال الإنقاذ الروس أبطال حقيقيون، وكما هو معهود عنهم فهم يعملون بكل احترافية ومهارة، ورفعوا اسم وزارة الطوارئ الروسية عاليا، بأفعالهم البطولية ودقتهم وتفانيهم في عملهم، ونحن فخورون بهم".

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وأوضح كورينكوف، أن مرحلة البحث والإنقاذ انتهت، وبدأت مرحلة إزالة الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، وبناء على ذلك تقرر سحب فرق الطوارئ الروسية".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن فرقها بالتعاون مع فرق بيلاروس وقيرغيزستان انتشلت رجلا من تحت الأنقاض في تركيا بعد حوالي 7 أيام على الزلزال.

وقالت الوزارة في بيانها: "نجحت الجهود المشتركة لرجال الإنقاذ الروس والبيلاروس والقيرغيز في إنقاذ رجل أمضى أكثر من 160 ساعة تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال في تركيا".

وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ استمرت أكثر من أربع ساعات في الظلام وكانت هناك مخاطر على حياة المنقذين لاحتمال حدوث انهيارات.