أمريكا تدعو الناتو لتقديم مساعدة عسكرية مُتكاملة لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لتقديم مساعدة عسكرية مُتكاملة لأوكرانيا، جاء ذلك خلال تصريحاته اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع وزراء دفاع الحلف في المقر ببروكسل.

قال أوستن، إن تحالف توريد دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا يضم الآن 8 دول هي ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وكندا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال، حيث "تعهدت أوكرانيا بضمان تسليم المعدات التي نقلناها إلى الجيش إلى خط المواجهة".

اقرأ أيضًا.. القتال في أوكرانيا يُهدد الناتو بالحرب مع روسيا

وأضاف الوزير خلال الاجتماع: "أن هدفنا ليس فقط نقل المعدات، وإنما توفير القدرات العسكرية على المدى الطويل. سنواصل اليوم الحديث عن دمج وتنسيق دعمنا حتى

يكون لدى أوكرانيا الوسائل اللازمة للقتال. وسنستمر في الحديث عن تكامل ومزامنة دعمنا، وسنناقش مبادرات التصنيع التي ستساعد في دعم مساعدتنا لأوكرانيا على المدى الطويل".

وكان الاجتماع السابق لمجموعة شركاء أوكرانيا في 20 يناير الماضي بقاعدة رامشتاين الجوية، ووفقًا للمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن هذه المفاوضات أكدت تركيز الغرب على زيادة تصعيد الصراع في أوكرانيا.