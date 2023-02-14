اختتام الانتخابات الإقليمية بإيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم عصر يوم الاثنين انتخابات مقاطعة لومبارديا ولاتسيو بايطاليا حيث يمثلون الاكثر عدد من المواطنين والاكثر أهمية، إحداهما ميلانو عاصمة الموضة والمال وماحولها من المدن والثانية روما العاصمة وما حولها وكانت النتيجة فوق المتوقعة حيث اكتسح الوسط اليمين وهو كذلك ممثل الوزارة الحالية وهذا ما يؤكد أنهم مستمرين لمدة خمسة أعوام مع ماشاهدوه من تحديات فى المئة يوم من بداية عمل جورجيا ميلونى أول سيدة كرئيس للوزارة فقد حقق "اتيليو فونتانا" فى مقاطعة لومبارديا نسبة ٥٦٪ وبذلك يحصل على أعلى نسبة من المقاعد ويعود للمرة الثانية كرئيس للمبارديا لخمسة أعوام أخرى ويكمل برنامج عمله السابق.

اقرأ أيضا.. أستراليا تُحبط عملية تجسس إيرانية على أراضيها

كما حقق فى مقاطعة لاتسيو "فرنسسكو دى روكا" ٥٢٪ من إجمالى الاصوات وكلاهما تغلب على الوسط الديموقراطى المتمثل فى الحزب الديمقراطى وحركة الخمس نجوم.

وقد ذكر دكتور على حرحش أن الانتخابات الإقليمية بايطاليا وعدهم ٢٠ إقليم لديها بعض النقاط مثلاً حسب عدد السكان بالاقليم تحدد عدد المقاعد مثلاً لومبارديا نجد عددهم ٨٠ مقعد متمثلة فى مستشارين لكل أوجه المتطلبات شاملة رئيس

الإقليم، وايضا ممكن أن تنتخب المستشارين رجل وامرأة من نفس القائمة وبالتالى تضاعف صوتك، وكذلك ممكن تنتخب الرئيس مثلاً من اليمين وتختار مستشاريه من اليسار.

وأن نسبة المشاركة كانت أقل من المتوقع ٤١% فقط وخاصة من جانب الشباب وكذلك الإيطاليين من أصول اجنبيه رغم تراجع الخوف من مرشحى اليمين ، وبالنسبة للنتيجة الحالية كانت متوقعة لما قدم من برنامج عمل وكذلك توحيد الجهود وضعف فى التيارات اليسارية كالحزب الديمقراطى وما حدث من بعض نوابه بالبرلمان الأوروبي من قضايا الرشوة "قطر جات" بجانب خروج القطب الثالث وتقديم مرشح خاص بهم. ولكن فى النهاية الكل إجتمع على أن يقدموا المساعدة لصالح المواطنين فى كل المجالات وإزالة العقبات والسعى لحياة أفضل.