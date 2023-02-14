زلزال تركيا.. أردوغان يكشف حصيلة المُتضررين من الكارثة

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح زلزال شرق المتوسط الزلزال الخامس فتكًا بين الزلازل في القرن الحادي والعشرين، بعد أن بلغ عدد القتلى إلى أكثر من 35 ألفًا، بحسب آخر تعداد رسمي، وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نحو 20 مليون شخص تضرروا من كارثة الزلزال، مُؤكدًا استمرار عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات.

ووفقًا لـ "الأناضول" التركية، أضاف أردوغان، أن الزلزال خلف أكثر من 81 ألف مُصاب حتى الآن، غادر جزء كبير منهم المستشفيات بعد تلقي العلاج.

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وذكر الرئيس التركي، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أكثر من 8000 شخص أحياء من تحت الأنقاض.

وأشار أردوغان، إلى أن هذه الكارثة أظهرت بشكل واضح مدى أهمية التضامن العالمي.

وقد نجحت فرق البحث والإنقاذ في تركيا في إنقاذ امرأة بعد 170 ساعة قضتها تحت الأنقاض بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وبعد أسبوع على وقوع الزلزال الذي دمر مناطق في جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا وأودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص، تتواصل عمليات الإنقاذ بحثًا عن ناجين من الكارثة.

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