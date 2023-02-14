شكرا لقرائتكم خبر عن مفأجأة.. أسطورة اليونايتد "روني" يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية بريطانية، أن المدرب الإنجليزي واين روني، المدير الفني الحالي دي سي يونايتد الأمريكي، قام بعرض نفسه للعودة إلى الدوري الانجليزي كمدربا، لقيادة فريق ساوثهامبتون فى تجربة جديدة للمدرب، حيث يرغب روني فى إقحام نفسه بإحتكاكات أقوي من الدوري الأمريكي.

وأفادت التقارير أن إدارة ساوثهامبتون متحمسة بشدة للقيام بتلك المغامرة، ولكن تخشي فى نفس الوقت بمنح الثقة ل روني فى الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق يقبع فى المركز الأخير بجدول الدوري الإنجليزي، وينافس بشكل قوي على الهبوط.

وتري بعض الأصوات داخل ساوثهامبتون فى هذا الصدد، أن الفريق مقبل على السقوط بصورة كبيرة، ومن ثم فإن هبوطه قد يكون قريبا للغاية، مما يجعله يقبل على هذه المغامرة، مما قد يبعث الأمل مجددا فى بقاء الفريق داخل البيرميرليج فى الموسم الجديد.



أسباب رغبة روني فى العودة للبيرميرليج

ويري وكيل أعمال روني أن قيادة لفريق مثل ساوثهامبتون وإنتشاله من الهبوط فى الموسم الجاري، سيعود على اللاعب بالعديد من الآثار الإيجابية، مما قد يكون مفتاحا جديدا لإنطلاقة آخري رائعة للاعب.

حيث أن التدريب فى مستوي أقل مثل الدوري الأمريكي، لن يساهم فى تطور المدرب بشكل كبير، ومن ثم فإن خيار العودة للدوري الإنجليزي، سيسهل كثيرًا على اللاعب فى قادم المواعيد.