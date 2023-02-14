انت الان تتابع خبر أردوغان: قرابة 20 مليون شخص تضرروا من الزلزال "المدمر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر السادس من شباط الجاري".

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها إلى القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء.



وذكر أردوغان في هذا الخصوص: "أكثر من 81 ألف مصاب نجوا من الزلزال وجزء كبير منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج".

وأضاف الرئيس التركي أن "كارثة الزلزال أظهرت مجددا مدى أهمية التضامن الدولي".

وشكر أردوغان "جميع الدول الصديقة والشقيقة التي مدت يد العون ودعمت جهود الإغاثة التركية في مواجهة آثار الزلزال".

