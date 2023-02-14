انت الان تتابع خبر كويكب يحترق بسماء الأرض.. خفايا ملفتة وصورة "مبهرة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وكالة الفضاء الأوروبية فأن "الكويكب كان وهجه "ساطعاً جداً" وتم رصد مرور الكويكب الذي أطلق عليه العلماء اسم Sar2667 قبل ساعات من مروره مما مكّن عشاق مراقبة الكواكب من انتظاره ومشاهدة احتراقه وتصويره".ووفقا للوكالة، فأنها المرة السابعة فقط في التاريخ التي يتم فيها تنبؤ احتراق كويكب في غلاف الارض قبل وقوع الحدث، وذلك بحسب الوكالة.

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