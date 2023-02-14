انت الان تتابع خبر وفاة مؤسس لكزس ورئيس مجلس إدارة "تويوتا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شويتشيرو تويودا هو ابن مؤسس شركة تويوتا للسيارات، كيتشيروا تويودا، ووالد الرئيس السابق للشركة، اكيو تويودا، وأشرف شويتشيرو تويودا على تأسيس علامة لكزس الفاخرة، كما أشرف على تطوير أول موديل هايبرد في العالم، بريوس.

وبدأ شويتشيرو تويودا مسيرته المهنية في شركة تويوتا في عام 1952، وخلال 10 أعوام وصل لمنصب المدير الإداري، ثم منصب نائب رئيس الشركة في عام 1972، ثم منصب رئيس قسم التسويق في عام 1981، ولاحقاً رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقام شويتشيروا تويودا بدور محوري في توسع علامة لكزس الفاخرة بالأسواق العالمية خلال فترة إدارته لتويوتا، مع ريادته وسبقه لجميع المنافسين في تطوير التقنيات الهجينة المتطورة للسيارات، وترك بصمة لا تُنسى على صناعة السيارات اليابانية.

