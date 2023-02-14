انت الان تتابع خبر الرشيد يعلن ضوابط جديدة تخص حصول المسافر على الدولار بالسعر الرسمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "ما مطلوب من المسافر جواز سفر بالإضافة الى تذكرة طائرة وفيزا او اقامة للمقيمين على ان تكون اصلية ونسخ مصورة".

واكد على، "ضرورة حضور المسافر في وقت مبكر من موعد الرحلة لإكمال اجراءات الاستلام علما ان العمل يجري بانسيابية ولا صحة لوجود اي ازدحام او تأخير بالاجراءات ".

