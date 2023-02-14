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الرشيد يعلن ضوابط جديدة تخص حصول المسافر على الدولار بالسعر الرسمي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "ما مطلوب من المسافر جواز سفر بالإضافة الى تذكرة طائرة وفيزا او اقامة للمقيمين على ان تكون اصلية ونسخ مصورة".

واكد على، "ضرورة حضور المسافر في وقت مبكر من موعد الرحلة لإكمال اجراءات الاستلام علما ان العمل يجري بانسيابية ولا صحة لوجود اي ازدحام او تأخير بالاجراءات ".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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