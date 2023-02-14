شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا.. 3 قتلى في إطلاق نار بحرم جامعي في ميشيغان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شرطة جامعة ولاية ميشيغان في شمال الولايات المتحدة، أن مسلحًا أطلق النار مساء الإثنين داخل حرم تابع للجامعة، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى في حصيلة أولى، وعدد من الجرحى.

وقالت شرطة الجامعة في تغريدة على تويتر، إنها تلقت بلاغات عن إطلاق نار في الحرم الجامعي في مدينة لانسينغ الواقعة غرب ديترويت "وقد تم الإبلاغ عن سقوط عدد من القتلى الجرحى"، من دون أن تحدد عددهم.



وأضافت أن وحدات من الشرطة تدخلت على الفور، مشيرة إلى أن "المشتبه به يسير على القدمين حاليًا". وتابعت "ما زلنا نتلقى مكالمات عديدة تفيد بوجود مطلق نار نشط".



وقالت شرطة الجامعة أيضًا إنه تم إخلاء وتأمين العديد من مباني الحرم الجامعي بعد نحو ساعتين من إطلاق النار لأول مرة في الحرم الجامعي.



وحثت السلطات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمقيمين في الأحياء المجاورة خارج الحرم الجامعي على "لزوم أماكنهم" بينما تبحث الشرطة عن المشتبه به.

وبحسب المصدر نفسه، فإن "هناك على ما يبدو مشتبهًا به واحدًا فقط في الوقت الراهن". ولفتت الشرطة إلى أن المشتبه به "رجل قصير، ربما أسود، ويرتدي قناعًا".



من جهتها، كتبت حاكمة الولاية غريتشين ويتمير في تغريدة على تويتر، أن "شرطة ولاية ميشيغان وشرطة الجامعة وأجهزة إنفاذ القانون المحلية وخدمات الطوارئ موجودة في موقع" إطلاق النار.