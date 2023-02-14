شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بسرعة الانتهاء من إنشاء مراكز الشباب.. ونائب: 5000 جنيه لا تكفى للدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى الأمير عضو مجلس النواب، أن هناك بعض مراكز الشباب فى القرى لم يتم البدء فى إنشائها رغم الانتهاء من الأوراق الخاصة بها ، فمثلا مركز شباب مدينة المنزلة بمدينة الدقهلية مطالبا بالانتهاء من إنشاء مراكز الشباب فى الدائرة.

وقالت سناء السعيد عضو مجلس النواب، أن هناك تحرك كبير فى الاهتمام بالشباب فى مصر وهو أمر جيد للدولة المصرية مطالبة وزير الشباب بالاهتمام بمراكز الشباب فى محافظة أسيوط حيث إن الاهتمام بوجود مراكز شباب فى القرى يصب فى صالح الدولة وقدرتها على احتواء الشباب فى مصر.

وطالبت السعيد بسرعة الانتهاء من مركز شباب الغنايم لأنه تحت الانشاء مطالبة بالاهتمام بمراكز الشباب فى الصعيد.

بدوره قال محمود الشامى عضو مجلس النواب، أن قانون الرياضة هو أهم أحد أهم القوانين التى ينتظرها الشارع المصرى فهو قانون يساعد على النهوض بقطاع الرياضة فى مصر ويجرى مناقشته داخل مجلس النواب حاليا.

وأكدت هند رشاد عضو مجلس النواب ، أن ممارسة الرياضة حق لكل الشباب موضحة أن الشباب فى الفئة العمرية من 15 ل29 يمثلون حوالى 25% من الشعب المصرى ومن ثم الاهتمام بهذه الفئة أمر هام للغاية مطالبة بنظرة أكثر شمولا للشباب فى مصر.

وقال محمد يسرى عبادة عضو مجلس النواب أن كوم حماد تعانى منذ فترة بسبب عدم وجود مركز شباب ،ومرت أكثر من سنة بدون تنفيذ هذا المركز ، كما أن هناك مراكز شباب أخرى بمحافظة البحيرة وغيرها تم التوقيع أنها ستدخل حيز التنفيذ فى الخطط الحالية والخطة المقبلة ولم يتم البدء فى إنشائها حتى الآن .

وقال النائب علاء جعفر أن هناك ضعف لتأثير وزارة الشباب فى واقع الشباب لدرجة تصل إلى أن البعض يرى بأن وجود وزارة الشباب والرياضة لم يغير شيء كما أن الوزارة تدعم مركز الشباب 5 آلاف جنيه شهريا، متسائلا: ماذا سيقدم هذا المبلغ لمركز شباب فى ظل أن مصر لديها اتحادات رياضية تنفق أموال المصريين دون حسيب أو رقيب كما تسائل أين صناعة البطل الأوليمبى فى مصر موضحا أن هناك عدم استغلال للكتلة الشبابية فى مصر.

وقال النائب محمد الصمودى ، أن هناك عدم اهتمام بقطاع الناشئين فى مصر موضحا أن معايير الاختيار تتم على أساس الوساطة والمحسوبية، متابعا : معظم مراكز الشباب لا يوجد بها أماكن لممارسة الرياضة وهناك ملاعب لم يم الانتهاء منها فى محافظة كفر الشيخ رغم أنه لو كنا ننشء استادا أوليمبيا لكنا انتهينا منه فما سبب كل هذا التأخير فى انشاء الاستادات ومراكز الشباب.

وأكد محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب، أنه تحدثنا أكثر من مرة عن السور الحديد لمركز شباب سمالوط وحتى الآن مركز شباب سمالوط يلعب مبارياته خارج المركز رغم أ سمالوط هى المركز الأكبر فى محافظة المنيا تعدادا ونفاجأ أنه لا يوجد سور حديد حتى الآن مطالبا بالانتهاء من إنشاء هذا السور.