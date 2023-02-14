شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال شهر يناير غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجى، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 31 يناير 2023، غدا الأربعاء.

وقال الشوربجى - فى بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.