شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة قانون نيابى بشأن منح تيسيرات للمصريين بالخارج إلى لجنة مشتركة بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، قانون نيابى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، كما صدق المجلس على المضابط ارقام 11و14و18 و23 و24 و25.

يذكر أن الجلسة اليوم تشهد مواجهة برلمانية مع وزير الشباب والرياضة بنحو 119 طلب إحاطة عن و15 سؤالا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات و عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة وعن عدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية وعن بعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا و عدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين وضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.

ويستوضح النواب سياسة الحكومة من خلال طلبات المناقشة بشان عدد من الموضوعات مثل دعم ريادة الأعمال للشباب في مراكز الشباب و النهوض بمراكز الشباب وتعظيم دورها.