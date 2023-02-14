شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحدد 4 قواعد لإدارة الجلسة الرقابية لوزير الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة للمواجهة الرقابية مع وزير الشباب والرياضة بـ 136 اداة رقابية.

وحدد رئيس المجلس 4 قواعد لادارة الجلسة، والتى سيتم بناء عليها اجراء المواجهة الرقابية، مطالبا النواب الالتزام بالقواعد نظرا لكثرة الأدوات الرقابية، وهى كالاتى :

1-مدة الحديث للعضو دقيقتان، و3 دقائق لرؤساء اللجان وممثلى الهيئات البرلمانية، بحيث يتم غلق مكبر الصوت تلقائيا بعد انتهاء المدة

2- عدم السماح بالخروج عن الأداة الرقابية

3-يتحدث جميع النواب مرة واحدة فى الأدوات الرقابية المدرجة بالجدول ثم يتم الاستماع الى رد الوزير مجمعا مرة واحدة

4-من يتم النداء على اسمه ولن يتواجد بالقاعة لن يأخذ الكلمة

يذكر أن الجلسة اليوم تشهد مناقشة 119 طلب إحاطة، و١٥ سؤالًا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، وعدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية، بالإضافة لبعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين و ضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.

ويفنح النواب خلال مواجهتهم البرلمانية ملفات هامة مثل خطة الوزارة لعمل رحلات شبابية للمحميات الطبيعية، وضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للشباب ت معايير اختيار مديري مديريات الشباب بالمحافظات، وغلق الجمعيات العمومية للأندية على أشخاص بعينهم دون الآخرين، وخطة دعم المواهب الرياضية، والأهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب، والوضع المالي لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية المملوكة لوزارة الشباب، و خطة عمل مسابقات بمراكز الشباب والأندية، ونتائج المشروع القومى لاكتشاف المواهب فى كرة القدم.

ويستوضح النواب سياسة الحكومة خلال طلبات المناقشة بشأن عدد من الموضوعات مثل دعم ريادة الأعمال للشباب في مراكز الشباب و النهوض بمراكز الشباب وتعظيم دورها.