شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جرئ من إدارة تشيلسي فى ملف المدرب الجديد.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة ذا أثليتك البريطانية، أن موقف إقالة المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، لن يكون سريعا كما يتوقع البعض، بعد أن تم تداول بعض الأنباء مؤخرًا التى تفيد بحث مسئولي البلوز عن مدرب جديد، ووجود بعض الترشيحات القوية لقيادة الفريق اللندني فى الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أنه لا يوجد أي نية فى الوقت الراهن داخل تشيلسي لإقالة بوتر، على الرغم من تذبذب النتائج فى الآونة الأخيرة، مما قد يجعل المدرب يستمر فى منصبه، حتى فى حالة عدم التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، لخلق حالة من الإستقرار داخل الفريق.

وأضافت بعض التقارير أن بقاء بوتر داخل تشيلسي سيكون من باب التضحية بشكل كبير بموسم الفريق الحالي، ولكن يوجد حالة من الثقة فى عيش مواسم جيدة خلال الفترة المقبلة، والمنافسة على جميع الألقاب بداية من الموسم الجديد.



جراهام مشروع تشيلسي القادم

ويسير تشيلسي فى هذا الإتجاه على النهج السائد فى الفترة الأخيرة، والتى تجعل من جراهام بمثابة مشروع الفريق القادم، بنفس النهج الذي تسير عليه العديد من الأندية أمثال ليفربول ومانشستر سيتي وأثبتت نجاحها لمواسم طويلة خلال الفترة المقبلة.

ولكن شددت بعض المصادر إلى أن هذه السياسة لا تكون ناجحة بشكل دائم، مما يجعل إستمرار بوتر على رأس القيادة الفنية للبلوز بمثابة تضحية ومغامرة كبيرة فى المرحلة القادمة.