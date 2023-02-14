انت الان تتابع خبر العراقية هدى قطان بين أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في حين يهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 23 مشاركة، يليه قطاع الشركات المتنوعة بواقع 11 مشاركة، ثم قطاع الاستثمار بواقع 8 مشاركات، وقطاع التجزئة بواقع 6 مشاركات ثم قطاع الرعاية الصحية بـ 5 مشاركات.وقد تصدرت الإمارات القائمة بأكبر عدد من المشاركات بواقع 15 سيدة أعمال، تليها مصر بـ12 ،ثم السعودية بـ11 ،والكويت بـ8 ،تليها لبنان وقطر وسلطنة عمان بـ6 مشاركات لكل منها.

هدى قطان تحتل المرتبة 30

احتلّت العراقية الأميركية هدى قطان المرتبة 30 عن قطاع التجميل وهي المؤسس والرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الشهيرة Huda Beauty.

أطلقت قطان علامتها التجارية لمستحضرات التجميل (Huda Beauty) مع شقيقتيها منى وعليا في عام 2013، وبدأت ببيع الرموش الصناعية.

ثم توسعت لمنتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، وباعت منتجاتها للمستخدمين مباشرة، من خلال متاجر مثل (Sephora) في عام 2021، أطلقت خط مستحضرات تجميل (GloWish) كعلامة تجارية تابعة للشركة.

وتبيع (Huda Beauty) أكثر من 140 منتجًا، كما تحقق مبيعات سنوية تصل إلى 200 مليون دولار.

في حين تصنف فوربس قطان كإحدى أقوى المؤثرين على الإنترنت عالميًا، وقد تم إدراجها في قائمة أغنى السيدات العصاميات في أميركا لعام 2022، بصافي ثروة 400 مليون دولار في يونيو/ حزيران 2022.

معايير إعداد القائمة

لإعداد قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط 2023، اعتمدت فوربس على معايير محدّدة وهي:

• التأثير في المنطقة والأسواق التي تعمل بها المرأة.

• الإنجازات المتحققة خلال العام الماضي.

• مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي قادتها المرأة.

• المنصب.

• حجم الأعمال من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية والأصول تحت الإدارة، بالإضافة إلى عدد الموظفين.

• الخبرة المهنية وفترة تولي المنصب الحالي.

