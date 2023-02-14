انت الان تتابع خبر ستقام في السعودية وبمشاركة العراق.. اليك التفاصيل الكاملة لبطولة العربية للأندية 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصدر الاتحاد العربي بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "يعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل (رئيس الاتحاد العربي) إطلاق مسمى كأس الملك سلمان للأندية، على بطولة الأندية العربية في نسختها القادمة التي ستقام خلال هذا العام 2023".

وكشف مصدر من الاتحاد العربي، عن تفاصيل النسخة المرتقبة، لافتا إلى أنها ستقام بمشاركة 37 ناديا، بينما سيبلغ إجمالي الجوائز المالية لها 10 ملايين دولار. وأشار المصدر إلى أن البطولة ستقام على مرحلتين؛ الأولى بنظام التصفيات والثانية كمرحلة نهائية بشكل مجمع في المملكة العربية السعودية.