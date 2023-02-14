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دوري الابطال.. "صدام مثير" بين رفاق ميسي والعملاق الألماني اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - وتنطلق منافسات مباريات ذهاب وإياب دور الـ16 من بطولة اليوم 14 فبراير وتستمر حتى يوم 15 مارس المقبل.

وتأتي مواجهات اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، عندما يستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ على ملعب حديقة الأمراء، ويلعب ميلان أمام ضيفه توتنهام فى سان سيرو.


ويلتقي بوروسيا دورتموند مع ضيفه غداً الأربعاء، ويستضيف كلوب بروج نظيره بنفيكا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة
ميلان× توتنهام- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

باريس سان جيرمان× بايرن ميونخ- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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