انت الان تتابع خبر المخدرات في العراق.. اعتقال قرابة 1500 متهماً خلال الشهر الماضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تطيح بتجار ومروجي، وناقلي، ومهربي المخدرات".واضاف البيان ان "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية نفذت عمليات نوعية تمكنت من إلقاء القبض على (1417) متهما بتجارة، وترويج، ونقل، وتهريب المخدرات، وضبط (63369) كيلو غراما من المخدرات بمختلف الأنواع، و(522186) قرصا مخدرا ومؤثرا عقليا خلال شهر كانون الثاني من عام 2023".

واشار الى ان "العمليات تمت وفقا لمذكرات قبض قضائية، وأصدرت المحاكم المختصة قرارات الحكم بحق (579) مدانا، ولا تزال الإجراءات التحقيقية جارية بحق باقي المتهمين وفق القانون".

واكدت المديرية بحسب البيان، "استمرارها بمتابعة وملاحقة كل من له مساس بجريمة المخدرات ".

